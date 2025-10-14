Arrivée de Zidane : L’aide venue du Paris FC !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Luca Zidane pourrait faire ses débuts avec sa nouvelle équipe ce mardi contre l’Ouganda. Ayant opté pour l'Algérie, pays d’origine de son grand-père, le fils de Zinedine Zidane peut compter sur le soutien d’Ilan Kebbal (Paris FC) pour faciliter son intégration au sein des Fennecs.

Ce mardi, Luca Zidane pourrait bien connaître sa première cap avec l’Algérie, à l’occasion de la réception de l’Ouganda dans un match sans enjeu pour les Fennecs, déjà qualifiés pour la Coupe du monde. « C'est les origines de mon grand-père. Je suis fier d'être Algérien. Je suis vraiment content d'être là pour ma première sélection, s’était justifié le portier de 27 ans, rapporté par Ennaharonline. Je suis très reconnaissant d'avoir reçu l'invitation pour l'équipe nationale. C'est un grand honneur pour moi. »

« Luca Zidane fait une très bonne impression par son humilité, sa simplicité et sa gentillesse » Passé dans les différentes catégories de jeunes chez les Bleus, Luca Zidane a donc fait le choix de changer de nationalité sportive et découvre une nouvelle équipe. « On a l'impression qu'il est là depuis longtemps, note un suiveur des Fennecs proche du groupe des gardiens, interrogé par L'Équipe. Il fait une très bonne impression par son humilité, sa simplicité et sa gentillesse ».