OM - PSG : Le coup de pression en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa large victoire 6-2 face au Havre ce week-end, l'OM a pris la tête de la Ligue 1 avec un petit point d'avance sur le PSG. Le club de la cité phocéenne réalise un parcours incroyable depuis quelques semaines et enchaîne les victoires. L'OM semble être en mesure de jouer le titre cette saison mais Loïc Tanzi avertit : il ne faudra pas retomber dans ses travers.

Vainqueur du PSG le mois dernier, l'OM avait déjà donné le ton dans ce Classique. Mais il fallait encore confirmer lors des prochains matches, une performance réalisée avec brio par les hommes de Roberto De Zerbi. L'OM a trouvé le bon rythme cette saison et peut frapper fort.

L'OM devant le PSG en Ligue 1 ? L'année dernière, l'OM avait déjà affiché ses ambitions concernant le titre de champion de France. Cette saison, le club peut y croire. « Marseille et le PSG ne vont s'affronter plus qu'une seule fois en championnat. Il y a trois points en jeu entre les deux. L'OM doit se dire à chaque fois qu'ils entrent sur le terrain en Ligue 1 : "On joue le titre" » assure Loïc Tanzi dans L'Equipe du Soir.