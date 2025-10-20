Transfert annulé à l’OM : La surprise signée Roberto De Zerbi !

A l’Olympique de Marseille, une absence de taille est à déplorer depuis la fin de la trêve internationale avec la blessure à l’épaule d’Amine Gouiri débouchant sur une opération et une indisponibilité de trois mois. Joker médical en vue à l’OM ? Absolument pas sous décision de Roberto De Zerbi.
Amine Gouiri est revenu blessé de la trêve internationale avec l’Algérie pour les qualifications au Mondial 2026. Les Fennecs ont pour leur part fait un coup double face à la Somalie (3-0) et l’Ouganda (2-1) lorsque l’attaquant de l’OM a contracté une grosse diminution physique à l’épaule engendrant une opération.
Pas de joker médical à l’OM après la blessure de Gouiri
Durée de l’indisponibilité d’Amine Gouiri ? 3 mois. De quoi pousser le directeur du football de l’OM qu’est Medhi Benatia à dénicher un joker médical pour ce laps de temps ? Absolument pas. Roberto De Zerbi a fermé la porte et se focalisera sur Robinio Vaz comme souligné par Daniel Riolo sur les ondes de RMC dimanche soir.
«Il va donner la place à Robinio Vaz»
L’éditorialiste de RMC a profité d’une discussion avec Maxime Chanot et Gilbert Brisbois sur le remplacement d’Amine Gouiri à l’Olympique de Marseille pour tenir le discours suivant sur Robinio Vaz. « Il va donner la place à Robinio Vaz. A chaque fois que ce joueur entre, il est satisfaisant. Vaz marque les esprits à chaque fois. Il perd les 2 pendant la CAN (ndlr Gouiri et Aubameyang) ? Est-ce qu’après les deux vont loin dans la compét… T’en as qui peuvent revenir vite quand même, ça peut durer une semaine pour certains ».