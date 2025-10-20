Transfert annulé à l’OM : La surprise signée Roberto De Zerbi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’Olympique de Marseille, une absence de taille est à déplorer depuis la fin de la trêve internationale avec la blessure à l’épaule d’Amine Gouiri débouchant sur une opération et une indisponibilité de trois mois. Joker médical en vue à l’OM ? Absolument pas sous décision de Roberto De Zerbi.

Amine Gouiri est revenu blessé de la trêve internationale avec l’Algérie pour les qualifications au Mondial 2026. Les Fennecs ont pour leur part fait un coup double face à la Somalie (3-0) et l’Ouganda (2-1) lorsque l’attaquant de l’OM a contracté une grosse diminution physique à l’épaule engendrant une opération.

Pas de joker médical à l’OM après la blessure de Gouiri Durée de l’indisponibilité d’Amine Gouiri ? 3 mois. De quoi pousser le directeur du football de l’OM qu’est Medhi Benatia à dénicher un joker médical pour ce laps de temps ? Absolument pas. Roberto De Zerbi a fermé la porte et se focalisera sur Robinio Vaz comme souligné par Daniel Riolo sur les ondes de RMC dimanche soir.