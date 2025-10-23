Un tricheur à l'OM, il se fait dézinguer dans la presse !

Pour l'OM, la rencontre face au Sporting Portugal a basculé lors de l'exclusion d'Emerson. Ayant déjà un carton jaune, le latéral en a reçu un deuxième suite à une simulation dans la surface lisboète. Un geste complètement stupide qui n'a bien évidemment pas échappé à la VAR. Le carton rouge a donc été sorti pour Emerson et le joueur de l'OM prend cher suite à cela.
Pendant près d'une mi-temps, l'OM a dû évoluer en infériorité numérique face au Sporting Portugal. La raison ? L'exclusion d'Emerson Palmieri. Le latéral olympien, sanctionné d'un premier carton jaune, en a reçu un deuxième en tentant d'obtenir un penalty. Le fait est qu'Emerson a été rattrapé par la VAR et la simulation a donc été sévèrement sanctionnée.
« Pourquoi tricher, essayer de truander ? »
Suite à son carton rouge très bête, Emerson est sous le feu des critiques. Le joueur de l'OM s'est notamment fait dézinguer dans La Provence. Le quotidien régional a ainsi écrit à propos de l'Olympien : « Les grands mystères du foot moderne. Pourquoi tricher, essayer de truander, alors que des dizaines de caméras de sécurité sont en permanence braquées sur vous ? ».
« Impossible de trouver des circonstances atténuantes »
« Difficile pour ne pas dire impossible de trouver des circonstances atténuantes à Emerson Palmieri. S'il a bien un atout dans sa manche, celui-ci se nomme expérience. Mais rien de tout cela ne l'a empêché de débrancher son cerveau », peut-on ensuite lire à propos d'Emerson.