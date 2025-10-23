Un tricheur à l'OM, il se fait dézinguer dans la presse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour l'OM, la rencontre face au Sporting Portugal a basculé lors de l'exclusion d'Emerson. Ayant déjà un carton jaune, le latéral en a reçu un deuxième suite à une simulation dans la surface lisboète. Un geste complètement stupide qui n'a bien évidemment pas échappé à la VAR. Le carton rouge a donc été sorti pour Emerson et le joueur de l'OM prend cher suite à cela.

Pendant près d'une mi-temps, l'OM a dû évoluer en infériorité numérique face au Sporting Portugal. La raison ? L'exclusion d'Emerson Palmieri. Le latéral olympien, sanctionné d'un premier carton jaune, en a reçu un deuxième en tentant d'obtenir un penalty. Le fait est qu'Emerson a été rattrapé par la VAR et la simulation a donc été sévèrement sanctionnée.

« Pourquoi tricher, essayer de truander ? » Suite à son carton rouge très bête, Emerson est sous le feu des critiques. Le joueur de l'OM s'est notamment fait dézinguer dans La Provence. Le quotidien régional a ainsi écrit à propos de l'Olympien : « Les grands mystères du foot moderne. Pourquoi tricher, essayer de truander, alors que des dizaines de caméras de sécurité sont en permanence braquées sur vous ? ».