Une star de l’OM rejoint un Parisien !

En l’espace de trois matchs, Pierre-Emerick Aubameyang n’a certes trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise. Cependant, en cette saison régulière de Ligue des champions, l’attaquant axial de l’OM a offert trois passes décisives à ses coéquipiers, lui permettant de rejoindre Achraf Hakimi au classement.
Face au Real Madrid en ouverture de la campagne de Ligue des champions de l’OM au Santiago Bernabeu, Pierre-Emerick Aubameyang a manqué un face à face qui aurait pu changer l’issue de la rencontre. Résultat, le Gabonais étant resté muet à la ligne de statistiques, a témoigné de la défaite marseillaise face à la bande de Kylian Mbappé qui avait inscrit un doublé (2-1).
Aubameyang altruiste
A l’occasion de la réception de l’Ajax Amsterdam à l’Orange Vélodrome, Aubameyang avait rectifié le tir en ouvrant son compteur buts dans la compétition tout en délivrant deux passes décisives à Igor Paixao et Mason Greenwood (4-0). Pour le deuxième déplacement de l’OM en cette saison régulière de Ligue des champions mercredi soir à Lisbonne, Aubameyang a poursuivi sur sa lancée.
3 passes décisives pour Aubameyang qui imite Hakimi en Ligue des champions
Dès le premier quart d’heure de jeu, l’OM prenait l’avantage face au Sporting Lisbonne grâce à un nouveau but d’Igor Paixao. Le Brésilien, parfaitement lancé par Pierre-Emerick Aubameyang, signait ainsi sa 3ème réalisation en C1. De son côté, Aubameyang offrait sa 3ème passe décisive lors de cette défaite au Portugal (1-2) rejoignant ainsi Achraf Hakimi, défenseur du PSG, tout en haut du classement des passeurs.