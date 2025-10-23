Une star de l’OM rejoint un Parisien !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En l’espace de trois matchs, Pierre-Emerick Aubameyang n’a certes trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise. Cependant, en cette saison régulière de Ligue des champions, l’attaquant axial de l’OM a offert trois passes décisives à ses coéquipiers, lui permettant de rejoindre Achraf Hakimi au classement.

Face au Real Madrid en ouverture de la campagne de Ligue des champions de l’OM au Santiago Bernabeu, Pierre-Emerick Aubameyang a manqué un face à face qui aurait pu changer l’issue de la rencontre. Résultat, le Gabonais étant resté muet à la ligne de statistiques, a témoigné de la défaite marseillaise face à la bande de Kylian Mbappé qui avait inscrit un doublé (2-1).

Aubameyang altruiste A l’occasion de la réception de l’Ajax Amsterdam à l’Orange Vélodrome, Aubameyang avait rectifié le tir en ouvrant son compteur buts dans la compétition tout en délivrant deux passes décisives à Igor Paixao et Mason Greenwood (4-0). Pour le deuxième déplacement de l’OM en cette saison régulière de Ligue des champions mercredi soir à Lisbonne, Aubameyang a poursuivi sur sa lancée.