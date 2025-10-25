De Zerbi - OM : L’énorme coup de pression du PSG ?

Une fois n’est pas coutume, l’Olympique de Marseille est leader de Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain. Mais tout pourrait changer très rapidement et cela dès la 9e journée de championnat qui se déroule ce week-end, avec les Marseillais qui se déplacent sur la pelouse du RC Lens.
Tout le monde en rêvait. Cela fait des années que l’OM n’arrivait plus à rivaliser avec le PSG et la place de leader de Ligue 1 n’est donc pas anodine. Mais ça pourrait bien n’être qu’un souvenir pour les hommes de Roberto De Zerbi, puisqu’ils n’ont qu’un seul point d’avance sur les Parisiens.
« On sait très bien qu'à partir de maintenant, le PSG va carburer »
Fervente supportrice de l’OM, Marion Bartoli a justement tiré la sonnette d’alarme ce samedi, à quelques heures de la rencontre face au RC Lens. « On sait très bien qu'à partir de maintenant, le PSG va carburer, puisqu’ils ont retrouvé tous leurs joueurs. Il ne faut plus perdre de points » a expliqué l’ancienne tenniswoman, sur RMC.
« Il faut garder la tête du championnat et de réagir immédiatement »
« C'est très important pour l'OM de gagner ce soir à Lens » a poursuivi Bartoli. « Il faut garder la tête du championnat et de réagir immédiatement après la défaite en Ligue des Champions. Ce ne sera pas le feu s’ils perdent, mais on attendra De Zerbi au tournant ».