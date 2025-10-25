De Zerbi - OM : L’énorme coup de pression du PSG ?

Axel Cornic

Une fois n’est pas coutume, l’Olympique de Marseille est leader de Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain. Mais tout pourrait changer très rapidement et cela dès la 9e journée de championnat qui se déroule ce week-end, avec les Marseillais qui se déplacent sur la pelouse du RC Lens.

Tout le monde en rêvait. Cela fait des années que l’OM n’arrivait plus à rivaliser avec le PSG et la place de leader de Ligue 1 n’est donc pas anodine. Mais ça pourrait bien n’être qu’un souvenir pour les hommes de Roberto De Zerbi, puisqu’ils n’ont qu’un seul point d’avance sur les Parisiens.

« On sait très bien qu'à partir de maintenant, le PSG va carburer » Fervente supportrice de l’OM, Marion Bartoli a justement tiré la sonnette d’alarme ce samedi, à quelques heures de la rencontre face au RC Lens. « On sait très bien qu'à partir de maintenant, le PSG va carburer, puisqu’ils ont retrouvé tous leurs joueurs. Il ne faut plus perdre de points » a expliqué l’ancienne tenniswoman, sur RMC.