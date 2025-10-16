Hakimi - Nuno Mendes : Elle est tombée sous le charme au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec Achraf Hakimi et Nuno Mendes, le PSG peut se vanter de disposer de la meilleure paire de latéraux au monde. Le Marocain et le Portugais n'en finissent plus d'impressionner et forcément, ils deviennent des modèles pour beaucoup. C'est même le cas au sein de l'équipe féminine du PSG, où Olga Carmona a déclaré sa flamme à Hakimi et Mendes.

Cet été, le PSG a renforcé son équipe féminine en piochant au Real Madrid. Olga Carmona a ainsi rejoint le club de la capitale, venant renforcer le poste d'arrière gauche. Etant ainsi l'équivalent d'un certain Nuno Mendes, l'Espagnole a d'ailleurs reconnu prendre exemple sur le joueur de Luis Enrique. Il en est de même pour Achraf Hakimi comme l'a expliqué Carmona.

« Petite, je suivais beaucoup Marcelo » Interrogée par Le Parisien, Olga Carmona s'est livrée sur ses modèles dans le football. La joueuse du PSG a alors fait savoir : « J'ai été inspirée par quels joueurs ? Petite, je suivais beaucoup Marcelo à l’époque où il jouait au Real Madrid. Comme moi, il jouait arrière gauche tout en participant beaucoup à l’attaque. Il était très habile, il m’impressionnait ».