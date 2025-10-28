Jackpot à 837M€ : Le coup historique du PSG !

Amadou Diawara

Sur l'exercice 2024-2025, le chiffre d'affaires du PSG de Luis Enrique avoisinait les 837M€. Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a donc battu son propre record. Depuis le rachat de QSI en 2011, le PSG a multiplié par 9 ses revenus, qui étaient de l'ordre de 99M€ à l'issue de la première saison.

La saison 2024-2025 restera dans les annales au PSG. En effet, le club emmené par Luis Enrique a réalisé un quadruplé historique, remportant à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et sa toute première Ligue des Champions. Le dernier exercice aurait pu être encore plus beau pour le PSG, mais la bande à Ousmane Dembélé est tombé en finale de la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea.

