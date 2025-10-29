PSG : Le Qatar obligé de lâcher des centaines de millions d’euros ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La question du futur stade du PSG s'avère être un épineux débat depuis quelque temps, et selon Pierre Ménès, tout ce feuilleton pourrait être relancé par les prochaines élections municipales. Toutefois, même si le club de la capitale venait à rester au Parc des Princes, il faudrait débourser plusieurs centaines de millions d'euros pour réparer le toit du Parc des Princes.

Propriétaire du PSG depuis 2011, le Qatar se retrouve face à un véritable dilemme pour son futur à la tête du club de la capitale, et cela concerne bien évidemment le stade. Anne Hidalgo, maire de Paris, refuse catégoriquement de vendre le Parc des Princes aux investisseurs qataris du PSG, mais Pierre Ménès évoque un scénario qui pourrait totalement relancer ce feuilleton dans une vidéo sur sa chaine youtube.

Le PSG pourrait rester au Parc... « Quelle que soit la personne qui succèdera à Anne Hidalgo, le problème de la vente du Parc des Princes au PSG sera moins compliqué. Si c'est Rachida Dati qui accède à la mairie de Paris, le Parc sera vendu au PSG dans les six mois », indique Ménès. Problème toutefois si le PSG envisage de rester au Parc des Princes, il faudra prévoir un budget XXL pour les travaux !