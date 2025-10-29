Désiré Doué : L'annonce très difficile du PSG...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est clairement la très mauvaise nouvelle du soir pour le PSG qui a vu Désiré Doué sortir sur une civière en larmes après une blessure à la cuisse. Luis Enrique, qui ne connaît pas encore la nature exacte de la blessure de son joueur, reconnaît toutefois que l'image a été très difficile à voir.

Revenu de blessure assez récemment, Désiré Doué va déjà retourner à l'infirmerie. Titularisé pour le déplacement à Lorient, le numéro 14 du PSG a effectivement quitté ses partenaires peu après l'heure de jeu à cause d'une blessure qui a l'aire sérieuse.

Luis Enrique sort du silence pour Doué Sorti sur une civière en larmes, Désiré Doué semblait souffrir très sérieusement de sa blessure à la cuisse droite. Interrogé par Ligue1+ après le match, Luis Enrique n'a pas de nouvelle à donner, mais assure avoir très mal vécu ce moment : « Je ne sais pas ce qu'a Désiré, mais c'était difficile à voir. » Plus globalement, l'entraîneur du PSG était très agacé par le contenu du match et la performance de son équipe.