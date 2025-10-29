Désiré Doué : L'annonce très difficile du PSG...

C'est clairement la très mauvaise nouvelle du soir pour le PSG qui a vu Désiré Doué sortir sur une civière en larmes après une blessure à la cuisse. Luis Enrique, qui ne connaît pas encore la nature exacte de la blessure de son joueur, reconnaît toutefois que l'image a été très difficile à voir.
Revenu de blessure assez récemment, Désiré Doué va déjà retourner à l'infirmerie. Titularisé pour le déplacement à Lorient, le numéro 14 du PSG a effectivement quitté ses partenaires peu après l'heure de jeu à cause d'une blessure qui a l'aire sérieuse.
Luis Enrique sort du silence pour Doué
Sorti sur une civière en larmes, Désiré Doué semblait souffrir très sérieusement de sa blessure à la cuisse droite. Interrogé par Ligue1+ après le match, Luis Enrique n'a pas de nouvelle à donner, mais assure avoir très mal vécu ce moment : « Je ne sais pas ce qu'a Désiré, mais c'était difficile à voir. » Plus globalement, l'entraîneur du PSG était très agacé par le contenu du match et la performance de son équipe.
«C'était difficile à voir»
« Je pense qu'on a fait un mauvais match et une très mauvaise première période. On n'a pas créé de choses en première période et l'adversaire a été bon. Je pense qu'on peut jouer 90 minutes de plus, on n'aurait pas marqué non plus. On a manqué de lucidité et de créativité. C'est compliqué de gagner un match comme cela. Nous sommes habitués à ces passes de jeu pourtant, mais quand on a pas le mouvement et la lucidité, c'est plus facile pour les adversaires. C'est dommage mais c'est comme ça le football. Bien sûr je suis frustré car quand tu n'obtiens pas ce que tu recherches, c'est difficile », ajoute Luis Enrique.