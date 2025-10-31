Kylian Mbappé au PSG : Pour la première fois, il vide son sac !

Axel Cornic

La victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, la première de son histoire, fait encore beaucoup parler. Surtout parce qu’elle est arrivée dans une saison que certains annonçaient plus que compliquées, surtout après le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.

Depuis le début, QSI a toujours misé gros sur les stars de la planète football. La liste des transferts stratosphériques est très longue, avec notamment celui de Neymar en 2017 à 222M€, qui reste encore à ce jour le plus cher de l’histoire. Mais ironie du sort, c’est sans véritable vedette que le PSG a enfin décroché le Graal, avec la victoire en Ligue des Champions.

« C'est injuste de voir les choses ainsi » Évidemment, les débats ont rapidement tourné autour du départ de Kylian Mbappé, qui semblait avoir initialement affaibli le PSG. Mais son ancien coéquipier Marco Verratti a tenu à mettre les choses au clair. « C'est injuste de voir les choses ainsi. Avec Kylian, nous avons atteint les demi-finales et la finale, mais nous ne l'avons pas gagnée » a expliqué l’ancien parisien, dans un entretien accordé à MARCA.