PSG : Virée par Luis Enrique, une star balance tout !

Axel Cornic

Véritable icône du projet QSI, qu’il a rejoint alors qu’il n’était qu’un tout jeune espoir de deuxième division italienne, Marco Verratti est resté onze saisons au Paris Saint-Germain. Il est finalement parti en 2023, avec plusieurs sources qui ont annoncé que Luis Enrique l’aurait tout simplement mis à la porte.

Dès son arrivée, Luis Enrique a fait un gros ménage à Paris. On a notamment vu Lionel Messi et Neymar prendre la porte, mais pour Marco Verratti la chose a semblé beaucoup plus violente. Pilier inamovible du PSG depuis des années, l’international italien a en effet été écarté par l’Espagnol, qui ne comptait clairement pas sur lui.

Luis Enrique a dégagé Verratti Plusieurs sources ont parlé d’un face à face assez hallucinant entre les deux hommes, lors de l’été 2023. Le Parisien expliquait notamment à l’époque que Luis Enrique aurait convoqué Marco Verratti dans son bureau, pour lui lancer : « Avec moi, tu ne joueras jamais ! ». Un message on ne peut plus clair pour le milieu, qui a donc quitté le PSG pour signer au Qatar.