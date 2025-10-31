PSG - «Ce n’est pas normal...» : Luis Enrique prépare sa revanche

Ce samedi après-midi, le PSG reçoit l’OGC Nice au Parc des Princes. Luis Enrique affronte sa bête noire, alors que les Aiglons ont remporté leur deux derniers matchs à l’extérieur face à Paris. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur espagnol a affirmé vouloir prendre sa revanche face à Franck Haise.
Le PSG est de retour aux affaires. Le club de la capitale va chercher à relancer sa machine en championnat après une contre performance sur la pelouse de Lorient mercredi soir (1-1). Pour cela, la formation de Luis Enrique va devoir briser la malédiction face à l’OGC Nice.
Le PSG pas en réussite contre Nice
En effet, le PSG a été défait lors de ses deux dernières réceptions du club niçois au Parc des Princes. Clairement, Franck Haise réussit à poser des problèmes à Luis Enrique, qui en est bien conscient. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach parisien s’attend à une rencontre compliquée, mais est surmotivé.
« On n'est pas habitués à ce type de résultat à la maison »
« Bien sûr que c'est une motivation, ce n'est pas normal pour nous et on n'est pas habitués à ce type de résultat à la maison. Ce sera clairement une motivation, mais ce sera aussi très difficile, car ils sont dans un moment positif, ils ont changé leur dynamique [...] C'est compliqué de jouer contre Franck Haise. Je me rappelle la première année contre lui, à Lens. J'espère motiver mes joueurs pour leur faire comprendre la difficulté du match », a ainsi confié Luis Enrique.