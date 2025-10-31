PSG - «Ce n’est pas normal...» : Luis Enrique prépare sa revanche

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi après-midi, le PSG reçoit l’OGC Nice au Parc des Princes. Luis Enrique affronte sa bête noire, alors que les Aiglons ont remporté leur deux derniers matchs à l’extérieur face à Paris. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur espagnol a affirmé vouloir prendre sa revanche face à Franck Haise.

Le PSG est de retour aux affaires. Le club de la capitale va chercher à relancer sa machine en championnat après une contre performance sur la pelouse de Lorient mercredi soir (1-1). Pour cela, la formation de Luis Enrique va devoir briser la malédiction face à l’OGC Nice.

Le PSG pas en réussite contre Nice En effet, le PSG a été défait lors de ses deux dernières réceptions du club niçois au Parc des Princes. Clairement, Franck Haise réussit à poser des problèmes à Luis Enrique, qui en est bien conscient. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach parisien s’attend à une rencontre compliquée, mais est surmotivé.