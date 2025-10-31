AccueilPSG

PSG - «Ce n’est pas normal...» : Luis Enrique prépare sa revanche

Benjamin Labrousse -
Rédacteur
Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi après-midi, le PSG reçoit l’OGC Nice au Parc des Princes. Luis Enrique affronte sa bête noire, alors que les Aiglons ont remporté leur deux derniers matchs à l’extérieur face à Paris. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur espagnol a affirmé vouloir prendre sa revanche face à Franck Haise.

Le PSG est de retour aux affaires. Le club de la capitale va chercher à relancer sa machine en championnat après une contre performance sur la pelouse de Lorient mercredi soir (1-1). Pour cela, la formation de Luis Enrique va devoir briser la malédiction face à l’OGC Nice.

Le PSG pas en réussite contre Nice

En effet, le PSG a été défait lors de ses deux dernières réceptions du club niçois au Parc des Princes. Clairement, Franck Haise réussit à poser des problèmes à Luis Enrique, qui en est bien conscient. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach parisien s’attend à une rencontre compliquée, mais est surmotivé.

« On n'est pas habitués à ce type de résultat à la maison »

« Bien sûr que c'est une motivation, ce n'est pas normal pour nous et on n'est pas habitués à ce type de résultat à la maison. Ce sera clairement une motivation, mais ce sera aussi très difficile, car ils sont dans un moment positif, ils ont changé leur dynamique [...] C'est compliqué de jouer contre Franck Haise. Je me rappelle la première année contre lui, à Lens. J'espère motiver mes joueurs pour leur faire comprendre la difficulté du match », a ainsi confié Luis Enrique.

