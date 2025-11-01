Mercato - PSG : Le gros coup de pression du clan Dembélé !

Axel Cornic

Après une saison magnifique, Ousmane Dembélé pourrait bien décrocher le pactole. Le Paris Saint-Germain serait prêt à proposer un nouveau salaire à celui qui est déjà le joueur le mieux payé de l’effectif, mais pas question de revenir à l’époque des Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé, avec des sommes astronomiques.

Depuis le début du projet QSI, certains joueurs étaient traités comme des rois à Paris. Mais cette époque est totalement terminée, puisque le PSG a décidé de tout miser sur le collectif et surtout sur la jeunesse. Il pourrait toutefois y avoir une petite exception...

Le jackpot pour Dembélé... Elle concerne évidemment Ousmane Dembélé, qui sort de la meilleure saison de sa carrière avec notamment une victoire au Ballon d’Or 2025. Plusieurs sources évoquent des négociations de prolongation de contrat pour la star française, qui tourne déjà autour des 18M€ par an.