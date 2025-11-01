Kylian Mbappé rejoint Ousmane Dembélé : Le rendez-vous est pris dans la presse espagnole !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Qui aurait misé là-dessus il y a encore quelques mois ? Ousmane Dembélé a remporté un Ballon d'or avant Kylian Mbappé. Et pourtant, l'attaquant du PSG a été transfiguré par le nouveau rôle offert à Paris par le coach Luis Enrique. En pleine forme avec le Real Madrid, Mbappé compte bien rejoindre son ami.

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé (28 ans) arrivait à la cérémonie du Ballon d'or au Théâtre du Châtelet en étant nommé dans les 30 joueurs de l'année. Une première dans sa carrière. Et quelques heures plus tard, le numéro 10 du PSG recevait la distinction individuelle suprême pour un joueur de foot : le fameux Ballon d'or.

Kylian Mbappé successeur d'Ousmane Dembélé ? Depuis ses débuts à l'AS Monaco, Kylian Mbappé a figuré dans le top 10 du Ballon d'or à plusieurs reprises, son meilleur classement remontant à 2023 avec une troisième place derrière Erling Braut Haaland et Lionel Messi. Néanmoins, à bientôt 27 ans, il lorgne toujours le Saint-Graal individuel.