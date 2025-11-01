Kylian Mbappé rejoint Ousmane Dembélé : Le rendez-vous est pris dans la presse espagnole !

Qui aurait misé là-dessus il y a encore quelques mois ? Ousmane Dembélé a remporté un Ballon d'or avant Kylian Mbappé. Et pourtant, l'attaquant du PSG a été transfiguré par le nouveau rôle offert à Paris par le coach Luis Enrique. En pleine forme avec le Real Madrid, Mbappé compte bien rejoindre son ami.
Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé (28 ans) arrivait à la cérémonie du Ballon d'or au Théâtre du Châtelet en étant nommé dans les 30 joueurs de l'année. Une première dans sa carrière. Et quelques heures plus tard, le numéro 10 du PSG recevait la distinction individuelle suprême pour un joueur de foot : le fameux Ballon d'or.
Kylian Mbappé successeur d'Ousmane Dembélé ?
Depuis ses débuts à l'AS Monaco, Kylian Mbappé a figuré dans le top 10 du Ballon d'or à plusieurs reprises, son meilleur classement remontant à 2023 avec une troisième place derrière Erling Braut Haaland et Lionel Messi. Néanmoins, à bientôt 27 ans, il lorgne toujours le Saint-Graal individuel.
«Vous savez comment je suis. En tant que compétiteur, je veux tout gagner»
Après la cérémonie du Soulier d'or européen organisée vendredi au Santiago Bernabeu en l'honneur du lauréat Mbappé avec ses 31 buts en Liga la saison passée pour le Real Madrid, l'attaquant tricolore s'est confié à Marca sur son désir de Ballon d'or. « Champions League, Coupe du monde, Ballon d'or... quels sont vos objectifs pour cette année ? Vous savez comment je suis. En tant que compétiteur, je veux tout gagner. Je ne peux pas choisir un seul objectif, même si cela va être difficile. Je veux tout gagner et donner le maximum dans chaque compétition. Je ne vais pas en choisir un seul »