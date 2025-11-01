Transfert XXL : Mbappé éclipsé par une grosse star ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Kylian Mbappé bientôt rejoint par une vedette offensive au Real Madrid ? Alors que Vinicius Jr est désormais au cœur de rumeurs évoquant sa volonté de départ, Keith Wyness, ancien directeur général d’Aston Villa, estime qu’Erling Haaland pourrait totalement s’engager en faveur du club madrilène en cas de départ du Brésilien.

Auteur d’un début de saison réussi, Kylian Mbappé s’impose comme le véritable avant-centre du Real Madrid. Pourtant, il ne s’agit pas forcément du poste préférentiel de l’attaquant français, qui n’a jamais été aligné sur le côté gauche, notamment en raison du positionnement de Vinicius Jr.

Transfert à 200M€ pour Vinicius Jr ? De son côté, le Brésilien a récemment fait parler de lui. Très énervé après avoir été remplacé par Xabi Alonso samedi dernier lors du Classico, Vinicius Jr s’interrogerait désormais sur la possibilité de quitter le Real Madrid à en croire la presse espagnole. Pour certains observateurs comme Keith Wyness, une grosse vente du Brésilien à l’avenir pourrait permettre aux dirigeants madrilènes de signer Erling Haaland.