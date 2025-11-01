PSG : Le craquage de Pierre Ménès !

Ultra dominateur en championnat comme depuis de nombreuses années, le PSG fait souvent face à des équipes jouant en bloc bas en Ligue 1. Une tactique anti-PSG qui peut énerver certains observateurs. Depuis ses réseaux sociaux, Pierre Ménès n’a pas manqué d’interpeller l’OGC Nice à ce propos.
Quadruple champion de France en titre, le PSG impressionne ses adversaires en championnat. Ce n’est pas un secret, mais rares sont les équipes capables de développer leur jeu face à l’ogre parisien, qui de son côté, se retrouve régulièrement face à des formations en bloc bas.
Le PSG face à des blocs bas
Ainsi regroupés près de leur surface, les adversaires des hommes de Luis Enrique peuvent limiter les dégâts. Au cours des dernières semaines, plusieurs équipes de Ligue 1 ont bien réussi leur coup, avec notamment le LOSC, ou encore plus récemment Lorient, qui mercredi soir, a arraché le point du match nul face au leader parisien. Ce samedi, alors que le PSG recevait l’OGC Nice, les Aiglons ont eux aussi décidé de se recroqueviller face à Paris.
« Sérieux la tactique de Nice au Parc c’est quoi ? »
Et cette stratégie n’a clairement pas plu à Pierre Ménès. « Sérieux la tactique de Nice au Parc c’est quoi ? Jouer sur ses 16 mètres et ne surtout rien tenter avec la balle sauf sur un immense malentendu ? Navrant », a ainsi écrit l’ancien journaliste sur son compte X.