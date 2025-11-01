PSG : Le craquage de Pierre Ménès !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ultra dominateur en championnat comme depuis de nombreuses années, le PSG fait souvent face à des équipes jouant en bloc bas en Ligue 1. Une tactique anti-PSG qui peut énerver certains observateurs. Depuis ses réseaux sociaux, Pierre Ménès n’a pas manqué d’interpeller l’OGC Nice à ce propos.

Quadruple champion de France en titre, le PSG impressionne ses adversaires en championnat. Ce n’est pas un secret, mais rares sont les équipes capables de développer leur jeu face à l’ogre parisien, qui de son côté, se retrouve régulièrement face à des formations en bloc bas.

Le PSG face à des blocs bas Ainsi regroupés près de leur surface, les adversaires des hommes de Luis Enrique peuvent limiter les dégâts. Au cours des dernières semaines, plusieurs équipes de Ligue 1 ont bien réussi leur coup, avec notamment le LOSC, ou encore plus récemment Lorient, qui mercredi soir, a arraché le point du match nul face au leader parisien. Ce samedi, alors que le PSG recevait l’OGC Nice, les Aiglons ont eux aussi décidé de se recroqueviller face à Paris.