Luis Enrique - PSG : Une folie se prépare ? L’annonce qui va enflammer les supporters !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG est-il capable de marquer l’histoire en remportant la Ligue des champions deux années de suite ? Pour Pablo Sarabia, passé par le Parc des Princes entre 2019 et 2023, son ancien club a les moyens de triompher et peut compter sur la présence de Luis Enrique sur le banc pour briller.

La saison dernière, le PSG a décroché la première Ligue des champions de son histoire, un trophée attendu depuis longtemps par l’état-major qatari et les supporters parisiens. Pour son premier sacre, le club de la capitale a marqué les esprits en écrasant l’Inter (5-0) au terme d’une campagne sensationnelle. Le PSG ne manque pas d’ambition pour cette nouvelle saison, même si l’équipe de Luis Enrique est désormais l’équipe à battre sur le Vieux Continent. Pour Pablo Sarabia, interrogé par Marca, son ancien club a les moyens de triompher de nouveau.

« Luis Enrique va vouloir plus » « Favori de la Ligue des champions ? Oui, je le pense, et j'espère que ce sera le cas, confie l’ancien du PSG, estimant que la présence de l’ancien sélectionneur de la Roja sur le banc parisien pourrait encore faire la différence : « Luis Enrique est un grand entraîneur, avec beaucoup de personnalité, qui ne laisse personne se relâcher. C'est l'une des clés du succès. Mais je le connais, et il va en vouloir plus. C'est pourquoi, si le PSG n'est pas le favori numéro un, il est dans le top 3. »