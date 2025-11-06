Mbappé - Vinicius Jr : Le problème annoncé à la télévision !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent sur le plateau de CBS Sports, Gareth Bale s’est dit frustré par les prestations de Kylian Mbappé et de Vinicius Jr mardi soir, lors de la défaite du Real Madrid sur la pelouse de Liverpool (1-0). L’ancienne star madrilène estime qu’ils se « compliquent la vie » et qu’il manque peut-être un vrai numéro neuf à la Casa Blanca.

En déplacement sur la pelouse de Liverpool mardi soir, le Real Madrid a concédé sa première défaite (1-0) de la saison en Ligue des champions. Une rencontre au cours de laquelle Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont eu du mal à exister et manqué de créativité, ce qu’a pointé du doigt Gareth Bale.

«On n’a pas retrouvé la qualité qu’on attend des joueurs du Real Madrid» « Je pense que c’est cette étincelle dont (Thierry) Henry et moi parlions qui a fait défaut : Mbappé et Vinicius n’ont pas réussi à créer la magie dans les 30 derniers mètres et à relancer le Real Madrid. C’était un peu décevant de constater que dans cette zone, on n’a pas retrouvé la qualité qu’on attend des joueurs du Real Madrid », a déclaré l’ancien attaquant du Real Madrid sur le plateau de CBS Sports.