PSG - Real Madrid : Transfert avec Mbappé, c’est la guerre sur le mercato !

Alors qu’ils sont tous les deux entrés dans la dernière année de leur contrat, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté attisent les convoitises. S’ils sont annoncés dans le viseur du PSG, ils sont également dans celui de Real Madrid. Les Merengue ont l’intention de recruter un défenseur central l’été prochain et ont les deux internationaux français comme option.

L’été prochain, Kylian Mbappé pourrait voir un nouvel international français le rejoindre au Real Madrid. Si un accord n’a pas encore été trouvé, Dayot Upamecano (27 ans) fait partie des cibles de la Casa Blanca pour renforcer sa défense, un joueur en fin de contrat avec le Bayern Munich et qui intéresse également le PSG.

Le Real Madrid en discussions avec Upamecano « Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce jour, il y a eu des contacts entre les agents d'Upamecano et d'autres clubs. Il s'agit du Real Madrid, de clubs anglais, mais aussi du Paris Saint-Germain, le PSG est également présent. Il y a donc eu des réunions et des discussions, mais je n'ai pas connaissance d'un accord conclu, d'autant plus que le Bayern continue de faire pression pour prolonger son contrat », a expliqué Fabrizio Romano dans une vidéo diffusée sur YouTube.