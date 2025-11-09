Mercato : Le PSG prépare une folie à 85M€ !

Après un passage d’une saison à Lille, Rafael Leão pourrait bien faire son retour en Ligue 1. En effet, l’international portugais serait dans le viseur du PSG pour le prochain mercato estival. Rien ne dit que cette piste aboutira, mais en tout cas si le club de la capitale veut s’offrir le joueur de 26 ans, cela devrait lui coûter 85M€.
Avec l’arrivée de Luis Campos il y a quelques années, le PSG a pris l’habitude de miser sur des joueurs portugais. Actuellement, ils sont d’ailleurs quatre dans l’effectif de Luis Enrique : Nuno Mendes, João Neves, Vitinha et Gonçalo Ramos. L’été prochain, ce petit groupe pourrait encore s’agrandir.
Le PSG est intéressé par Leão
Comme le rapporte CaughtOffside, le PSG aurait dans son viseur un nouvel international portugais. Le club de la capitale serait intéressé par Rafael Leão qui évolue actuellement à l’AC Milan. Toutefois, Paris ne serait pas seul sur le dossier puisqu’Arsenal, Chelsea et Manchester City auraient également coché son nom.
L’AC Milan pourrait le laisser partir contre un gros chèque
L’AC Milan ne serait plutôt pas d’accord pour laisser partir Rafael Leão et souhaiterait même le prolonger. Toutefois, si le Portugais décide de ne pas signer un nouveau contrat en Italie, la porte serait alors ouverte pour un départ l’été prochain. Les dirigeants milanais auraient d’ailleurs fixé le prix de l’attaquant à 80-85M€. Reste à voir si le PSG tentera sa chance ou bien si une formation anglaise le devancera.