Mercato : Le PSG prépare une folie à 85M€ !

Alexis Brunet

Après un passage d’une saison à Lille, Rafael Leão pourrait bien faire son retour en Ligue 1. En effet, l’international portugais serait dans le viseur du PSG pour le prochain mercato estival. Rien ne dit que cette piste aboutira, mais en tout cas si le club de la capitale veut s’offrir le joueur de 26 ans, cela devrait lui coûter 85M€.

Avec l’arrivée de Luis Campos il y a quelques années, le PSG a pris l’habitude de miser sur des joueurs portugais. Actuellement, ils sont d’ailleurs quatre dans l’effectif de Luis Enrique : Nuno Mendes, João Neves, Vitinha et Gonçalo Ramos. L’été prochain, ce petit groupe pourrait encore s’agrandir.

Le PSG est intéressé par Leão Comme le rapporte CaughtOffside, le PSG aurait dans son viseur un nouvel international portugais. Le club de la capitale serait intéressé par Rafael Leão qui évolue actuellement à l’AC Milan. Toutefois, Paris ne serait pas seul sur le dossier puisqu’Arsenal, Chelsea et Manchester City auraient également coché son nom.