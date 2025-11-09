Mercato : La grande annonce en direct sur les prochains transferts du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. A l’approche de cette échéance, la question qui se pose est de savoir si le PSG recrutera ou non. Miné par les blessures, le club de la capitale pourrait avoir besoin d’injecter du sang neuf au sein de l’effectif de Luis Enrique. Recrutera ? Ne recrutera pas ? Bixente Lizarazu a pris position sur ce que devrait faire le PSG.

Il fallait s’y attendre après la saison dernière. Aujourd’hui, le PSG voit les blessures s’accumuler et l’infirmerie se remplir. Forcément, avec toutes ces absences, c’est un véritable casse-tête pour Luis Enrique. L’effectif parisien est ainsi aujourd’hui grandement diminué. Recruter lors du mercato hivernal permettrait alors au PSG de remédier à cela.

« Ils vont devoir recruter pour renforcer l’équipe, redonner un peu de sang frais » Le PSG aura donc une grande décision à prendre pour le mercato hivernal. Recruter ? Ne pas recruter ? Bixente Lizarazu a estimé su le plateau de Téléfoot que le club de la capitale devait être actif en janvier : « Le PSG va devoir recruter cet hiver ? La saison dernière, ils ont bien géré tout, le sportif et le physique. Là, ils n’ont pas vu venir les efforts qui ont été faits la saison dernière et l’énergie psychologique et physique que certains ont lâché. Là, il y a beaucoup de blessures, de mecs qui sont en méforme. Je pense qu’ils vont devoir recruter pour renforcer l’équipe, redonner un peu de sang frais ».