Mercato : Le PSG vire son ami, le malaise est révélé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s’est séparé définitivement de Marco Asensio. Revenu d’un prêt à Aston Villa, l’Espagnol n’entrait toujours pas dans les plans de Luis Enrique. C’est ainsi qu’il a été transféré en Turquie, ayant rejoint Fenerbahce. Un départ d’Asensio visiblement mal vécu par Kang-in Lee.

Si Marco Asensio avait réussi à se relancer à Aston Villa à l’occasion de son prêt de la seconde partie de la saison dernière, ça n’a pas été suffisant pour lui garantir une place au PSG. Revenu à Paris durant l’été, l’Espagnol est rapidement reparti. Luis Enrique ne comptant pas sur lui, l’ancien du Real Madrid a alors été transféré définitivement et c’est ainsi qu’Asensio a rejoint Fenerbahce.

Un départ difficile à digérer ! Marco Asensio a donc fait ses valises et quitté le vestiaire du PSG. Au grand dam de Kang-in Lee, très proche de l’Espagnol. Comme l’explique Le Parisien, le Sud-Coréen aurait eu du mal en voyant son grand ami s’en aller pour la Turquie. Mais voilà que Lee a finalement réussi à surmonter cela étant désormais davantage tourné vers les autres.