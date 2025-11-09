Mercato : Le PSG vire son ami, le malaise est révélé !

Lors du dernier mercato estival, le PSG s’est séparé définitivement de Marco Asensio. Revenu d’un prêt à Aston Villa, l’Espagnol n’entrait toujours pas dans les plans de Luis Enrique. C’est ainsi qu’il a été transféré en Turquie, ayant rejoint Fenerbahce. Un départ d’Asensio visiblement mal vécu par Kang-in Lee.
Si Marco Asensio avait réussi à se relancer à Aston Villa à l’occasion de son prêt de la seconde partie de la saison dernière, ça n’a pas été suffisant pour lui garantir une place au PSG. Revenu à Paris durant l’été, l’Espagnol est rapidement reparti. Luis Enrique ne comptant pas sur lui, l’ancien du Real Madrid a alors été transféré définitivement et c’est ainsi qu’Asensio a rejoint Fenerbahce.
Un départ difficile à digérer !
Marco Asensio a donc fait ses valises et quitté le vestiaire du PSG. Au grand dam de Kang-in Lee, très proche de l’Espagnol. Comme l’explique Le Parisien, le Sud-Coréen aurait eu du mal en voyant son grand ami s’en aller pour la Turquie. Mais voilà que Lee a finalement réussi à surmonter cela étant désormais davantage tourné vers les autres.
« Je suis très heureux d'être ici »
Ayant rejoint Fenerbahce, Marco Asensio avait exprimé toute sa joie au moment de signer avec le club turc. Le désormais ex-joueur du PSG expliquait : « Je suis très heureux d'être ici. J'ai hâte de jouer devant nos supporters dans ce stade. Ils m'ont dit qu'il y avait une excellente ambiance ici. Je souhaite rejoindre l'équipe et m'entraîner avec mes coéquipiers dès que possible. Je tiens tout d'abord à les remercier pour leur intérêt ».