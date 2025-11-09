Il annonce un coup surréaliste au PSG !

Lors de son passage au PSG, Benjamin Stambouli a évolué sous les ordres d'Unai Emery pendant près de deux mois. Si leur cohabitation n'a pas duré longtemps, le milieu de terrain de 35 ans a tout de même été marqué par le coach espagnol, qui avait un sens du détail hors du commun.
Benjamin Stambouli a défendu les couleurs du PSG pendant une saison. Acheté à Tottenham le 21 juillet 2015, le milieu de terrain de 35 ans a ensuite été vendu à Schalke 04 le 26 aout 2016.
PSG : Stambouli rend hommage à Emery
Alors qu'Unai Emery a signé au PSG le 1er juillet 2016, Benjamin Stambouli a évolué sous ses ordres pendant moins deux mois. Malgré tout, le coach espagnol a eu le temps de marquer l'actuel pensionnaire du FC Metz. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Benjamin Stambouli a lâché une anecdote croustillante sur sa cohabitation avec Unai Emery au PSG.
«Je veux que le mur saute, mais...»
« L'exercice qui vous a fait progresser ? Au PSG, Unai Emery mettait quatre petits buts, des mannequins, des couleurs, des plots, on était au milieu, il annonçait une couleur et il fallait avoir tout scanné avant, car il y avait une prise de décision à faire avec un ballon qui arrivait à 2000 à l'heure. Sinon, un jour, sur un exercice de coups francs, il dit : "Je veux que le mur saute, mais pas plus haut que la circonférence du ballon." Je me suis dit : "Lui, il est dans le détail !" », a confié Benjamin Stambouli, sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le FC Metz.