Il annonce un coup surréaliste au PSG !

Amadou Diawara

Lors de son passage au PSG, Benjamin Stambouli a évolué sous les ordres d'Unai Emery pendant près de deux mois. Si leur cohabitation n'a pas duré longtemps, le milieu de terrain de 35 ans a tout de même été marqué par le coach espagnol, qui avait un sens du détail hors du commun.

Benjamin Stambouli a défendu les couleurs du PSG pendant une saison. Acheté à Tottenham le 21 juillet 2015, le milieu de terrain de 35 ans a ensuite été vendu à Schalke 04 le 26 aout 2016.

PSG : Stambouli rend hommage à Emery Alors qu'Unai Emery a signé au PSG le 1er juillet 2016, Benjamin Stambouli a évolué sous ses ordres pendant moins deux mois. Malgré tout, le coach espagnol a eu le temps de marquer l'actuel pensionnaire du FC Metz. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Benjamin Stambouli a lâché une anecdote croustillante sur sa cohabitation avec Unai Emery au PSG.