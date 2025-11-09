PSG : «Tous les joueurs veulent venir», la folle annonce du Qatar !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a été sacré champion d'Europe au printemps dernier grâce à sa large victoire en finale face à l'Inter (5-0). Ex-joueur du PSG qui évolue désormais à Al-Arabi au Qatar, Pablo Sarabia a livré ses vérités sur ce succès mérité du club parisien en faisant une grande annonce sur le mercato.

En l'espace de deux saisons, Luis Enrique a déjà tout gagné avec le PSG. L'entraîneur espagnol a signé deux triplés nationaux avec le Trophée des champions, la Ligue 1 et la Coupe de France. Le 31 mai dernier, à l'Allianz Arena de Munich, le groupe parisien offrait le Saint-Graal tant attendu par les supporters et les propriétaires du club : la Ligue des champions. Un trophée pour Luis Enrique à la hauteur de la personne selon Pablo Sarabia.

«Il est une très bonne personne» L'international espagnol a côtoyé Luis Enrique avec La Roja. Passé par le PSG entre 2019 et 2023, Pablo Sarabia s'est enflammé pour la première victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Méritée pour le coach espagnol. « Il est une très bonne personne. Il a passé un moment difficile avec sa famille. Il a fait plein de grandes choses dans sa carrière. C’est un entraîneur avec beaucoup de caractère. Il est très intelligent. Il sait lire les matchs et toutes les différentes situations pour gagner. C’est très important pour un entraîneur comme ça ».