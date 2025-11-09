Le PSG prépare un transfert inattendu en attaque !

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait décidé de ne pas se renforcer en attaque, mais la donne sera sûrement différente l’été prochain. En effet, le club de la capitale aurait déjà quelques pistes, dont l’une mène à Rafael Leão. Un choix plutôt surprenant, car le Portugais est âgé de 26 ans alors que Luis Enrique a l’habitude de miser sur des joueurs très jeunes.

Depuis le début de la saison, le PSG est frappé par une cascade de blessures et c’est particulièrement le cas en attaque. Actuellement, Luis Enrique doit par exemple faire sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué qui sont à l’infirmerie. Le coach espagnol se trouve donc un peu limité dans ce secteur et certains ajustements pourraient être faits l’été prochain.

Le PSG piste Leão Afin de mieux gérer les nombreuses blessures et absences, le PSG pourrait donc recruter en attaque l’été prochain. D’après CaughtOffside, le club de la capitale aurait d’ailleurs déjà une piste. En effet, Luis Campos serait intéressé par Rafael Leão qui évolue actuellement à l’AC Milan et cela depuis 2019. Le Portugais pourrait donc retrouver la Ligue 1, lui qui est passé par le LOSC lors de la saison 2018-2019.