Transfert au PSG : C'est le drame à cause de l'ASSE !

Aujourd'hui, le foot c'est terminé pour Ayman Kari. Promis à un bel avenir au PSG, le crack a pris ses distances suite à la fin de son contrat avec le club de la capitale à l'été 2025. L'ASSE aurait pourtant envisagé de le relancer en janvier dernier avant de se rétracter. De quoi faire alors comprendre au PSG que c'est terminé pour Kari.

Au sein du centre de formation du PSG, Ayman Kari crevait l'écran. Désigné alors comme l'un des plus grands cracks dans la capitale, il n'a toutefois jamais confirmé au plus haut niveau. Et voilà qu'à 21 ans, Kari a décidé de dire stop avec le football. Depuis cet été, le Parisien a complètement disparu de la circulation alors que l'ASSE avait pensé le relancer.

Kari en surpoids ! Revenu au PSG à l'été 2024 d'un prêt à Lorient, Ayman Kari accuse un gros surpoids alors la direction parisienne veut pourtant lui faire confiance. Ayant presque 10 kilos en trop sur la balance, le milieu de terrain est ainsi renvoyé avec les Espoirs. Un surpoids qui a visiblement coûté à Kari un départ vers l'ASSE.