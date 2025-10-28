Transfert à 40M€ : Ce coup de fil va plomber le PSG, c'est la panique !

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs du FC Cologne, Said El Mala aurait tapé dans l'œil de la direction du PSG. Toutefois, l'écurie parisienne serait en concurrence avec l'Inter, le Bayern et Manchester City sur ce dossier. D'ailleurs, le club emmené par Pep Guardiola aurait déjà lancé les hostilités pour obtenir gain de cause sur ce dossier.

D'après les indiscrétions de Bild, Said El Mala aurait séduit la direction du PSG. En effet, le club de la capitale serait emballé par l'idée de recruter le crack du FC Cologne. Toutefois, le PSG serait soumis à une lourde concurrence pour le recrutement du crack de 19 ans.

Mercato - PSG : La concurrence est rude pour El Mala A en croire Bild, Said El Mala serait dans le collimateur du PSG, de l'Inter, de Manchester City et du Bayern. Alors que la concurrence est féroce pour le prodige allemand, l'écurie emmenée par Pep Guardiola aurait déjà appelé la direction du FC Cologne, et ce, pour aller à la pêche aux renseignements. Conscient de la situation, le Bayern aurait demandé à son concurrent en Bundesliga de le prévenir si les Citizens venaient à passer à l'action.