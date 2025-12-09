OM : Départ annulé pour une recrue !

Alors qu’il est blessé et n’a pu disputer qu’une seule rencontre avec l’OM depuis son arrivée, Hamed Junior Traoré ne partira pas au Maroc pour disputer la CAN avec la Côte d’Ivoire. Comme on pouvait s’y attendre, le milieu offensif âgé de 25 ans ne figure pas dans la liste des joueurs retenus par Emerse Faé.
Ce mardi, Emerse Faé a dévoilé les 26 joueurs, plus 2 réservistes, qui se rendront au Maroc afin de disputer la CAN, prévue du 21 décembre au 18 janvier. Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire n’a pas retenu Nicolas Pépé (Villarreal) et Simon Adingra (Sunderland), ainsi qu’Hamed Junior Traoré. Ce qui n’est pas vraiment une surprise, ce dernier étant blessé depuis plusieurs mois.
« Il n’est pas encore sur la voie de la guérison »
Prêté avec option d’achat par Bournemouth l’été dernier, l’international ivoirien (11 sélections) n’a disputé qu’une seule rencontre avec l’OM, le 31 août contre l’OL (1-0). « Les choses ne vont pas bien pour lui, il n’est pas encore sur la voie de la guérison. C’est dommage, car c’est un joueur important. On espère le retrouver prochainement, mais pour l’instant, il faut être patient », expliquait Roberto De Zerbi en conférence de presse il y a une dizaine de jours.
Traoré avait déjà raté la CAN 2023
Logiquement, Hamed Junior Traoré ne disputera donc pas la CAN avec la Côte d’Ivoire, lui qui avait déjà raté l’édition précédente. « La sélection, c’est un truc que je porte dans mon cœur. J’aime mon pays. Pour moi, c’est un honneur de défendre ses couleurs. J’avais trouvé mon rythme en sélection. Après, ça a calé à cause des blessures, mes problèmes à Bournemouth, la maladie que j’avais eue avant la CAN (2023)… Donc, mon histoire avec la sélection n’a pas encore débuté. J’essaie de tout mettre pour revenir, aider mon pays comme je peux », confiait le joueur de l’OM au mois de septembre dernier dans un entretien accordé à Canal+ Afrique.