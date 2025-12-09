OM : Départ annulé pour une recrue !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est blessé et n’a pu disputer qu’une seule rencontre avec l’OM depuis son arrivée, Hamed Junior Traoré ne partira pas au Maroc pour disputer la CAN avec la Côte d’Ivoire. Comme on pouvait s’y attendre, le milieu offensif âgé de 25 ans ne figure pas dans la liste des joueurs retenus par Emerse Faé.

Ce mardi, Emerse Faé a dévoilé les 26 joueurs, plus 2 réservistes, qui se rendront au Maroc afin de disputer la CAN, prévue du 21 décembre au 18 janvier. Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire n’a pas retenu Nicolas Pépé (Villarreal) et Simon Adingra (Sunderland), ainsi qu’Hamed Junior Traoré. Ce qui n’est pas vraiment une surprise, ce dernier étant blessé depuis plusieurs mois.

« Il n’est pas encore sur la voie de la guérison » Prêté avec option d’achat par Bournemouth l’été dernier, l’international ivoirien (11 sélections) n’a disputé qu’une seule rencontre avec l’OM, le 31 août contre l’OL (1-0). « Les choses ne vont pas bien pour lui, il n’est pas encore sur la voie de la guérison. C’est dommage, car c’est un joueur important. On espère le retrouver prochainement, mais pour l’instant, il faut être patient », expliquait Roberto De Zerbi en conférence de presse il y a une dizaine de jours.