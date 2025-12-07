Un «très grand joueur» annoncé à l’OM, le renfort tant attendu !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté avec option d’achat par Bournemouth l’été dernier, Hamed Junior Traoré n’a pu disputer qu’un seul match avec l’OM pour le moment cette saison en raison d’une blessure à la cuisse. Une situation difficile pour l’international ivoirien évoquée par son compatriote et coéquipier en sélection Franck Kessié, qui le considère comme un « très grand joueur ».

À l’instar de Facundo Medina, Hamed Junior Traoré vit un début d’aventure très compliqué avec l’OM. Arrivé l’été dernier en provenance de Bournemouth, le milieu offensif âgé de 25 ans n’a quasiment pas eu l’occasion de se montrer. Titulaire contre l’OL (1-0) le 31 août dernier, le seul match qu’il a disputé avec Marseille, il s’est ensuite blessé et n’a pas encore pu faire son retour.

« Ça reste un très grand joueur » Au micro du Phocéen, Franck Kessié a évoqué la situation difficile dans laquelle est Hamed Junior Traoré à l’OM : « C’est un très bon joueur. Il a fait parler son talent en Italie, il a été très bon. Il est dans une passe en ce moment qui est un peu difficile, mais c’est courant dans notre métier. J'espère qu’il a un mental fort pour la surpasser. Vous aurez la chance de voir le joueur. C’est vrai qu’en ce moment c’est difficile. Il n’y a pas le temps quand tu es à ce niveau-là, t’as d’autres noms qui arrivent et d’autres qui partent. Le timing est vraiment restreint, mais ça reste un très grand joueur. J’ai joué avec lui en sélection et contre lui en Italie, c’est un très très grand joueur. »