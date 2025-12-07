De Zerbi change tout à l'OM : Il craque en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, Roberto De Zerbi se distingue par sa faculté à changer régulièrement ses équipes de départ. Cependant, cela ne fait pas forcément les affaires de l'OM, à l'image de la défaite contre le LOSC pour laquelle Pierre-Emile Hojbjerg était sur le banc au coup d'envoi.

Depuis son arrivée sur le banc de l'OM, Roberto De Zerbi a pris pour habitude de bouleverser ses onze de départ. Contre le LOSC, il a par exemple laissé Pierre-Emile Hojbjerg sur le banc, ce qui n'a pas arrangé les affaires de l'OM qui s'est incliné à Lille (0-1). C'est en tout cas l'avis du journaliste Thomas Bonnavent.

De Zerbi, les changements risqués ? « Il y avait des espaces entre les joueurs… Quand Kondogbia et Vermeeren avaient le ballon et levaient la tête, il n’y avait rien devant eux. Ce n’est pas possible de jouer au ballon. Le milieu de terrain, De Zerbi le change tout le temps. Vous connaissez mon avis sur Hojbjerg, je préfère quand il est titulaire. Je donne mon avis, moi personnellement je ne suis pas inquiet sur l’ambition de podium de l’OM avec le retour des blessés », estime-t-il sur le plateau du Winamax FC avant de poursuivre.