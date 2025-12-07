De Zerbi change tout à l'OM : Il craque en direct !

Depuis le début de la saison, Roberto De Zerbi se distingue par sa faculté à changer régulièrement ses équipes de départ. Cependant, cela ne fait pas forcément les affaires de l'OM, à l'image de la défaite contre le LOSC pour laquelle Pierre-Emile Hojbjerg était sur le banc au coup d'envoi.
Depuis son arrivée sur le banc de l'OM, Roberto De Zerbi a pris pour habitude de bouleverser ses onze de départ. Contre le LOSC, il a par exemple laissé Pierre-Emile Hojbjerg sur le banc, ce qui n'a pas arrangé les affaires de l'OM qui s'est incliné à Lille (0-1). C'est en tout cas l'avis du journaliste Thomas Bonnavent.
De Zerbi, les changements risqués ?
« Il y avait des espaces entre les joueurs… Quand Kondogbia et Vermeeren avaient le ballon et levaient la tête, il n’y avait rien devant eux. Ce n’est pas possible de jouer au ballon. Le milieu de terrain, De Zerbi le change tout le temps. Vous connaissez mon avis sur Hojbjerg, je préfère quand il est titulaire. Je donne mon avis, moi personnellement je ne suis pas inquiet sur l’ambition de podium de l’OM avec le retour des blessés », estime-t-il sur le plateau du Winamax FC avant de poursuivre.
«Le milieu de terrain, De Zerbi le change tout le temps»
« Comme l’année dernière, je pense globalement que les individualités sauveront De Zerbi de ses ambitions de fin de saison. Je pense que l’effectif fera la différence (en Ligue 1). Cela ne dépendra que de l’OM de finir sur le podium ou non. Par contre si tu perds les deux derniers matchs de 2025 contre l’Union Saint-Gilloise et Monaco, tu peux te mettre très mal en Ligue des Champions et en Ligue 1 », ajoute Thomas Bonnavent.