De Zerbi et Benatia se quittent : La séparation surprise à l'OM...

Le projet initial était de faire d'une pierre deux coups grâce au déplacement de la délégation marseillaise dans le nord de la France. Attendus à Lille vendredi pour la 15ème journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi et ses hommes ont été battus par le LOSC au terme d'une performance inachevée de la part des Marseillais. De quoi pousser De Zerbi à annuler son voyage avec Medhi Benatia en Belgique dans le cadre de la supervision du prochain adversaire de l'OM en Ligue des champions...

Décidément, Roberto De Zerbi n'y arrive pas face à Bruno Genesio. En quatre confrontations depuis sa nomination au poste d'entraîneur de l'OM le 29 juin 2024, le coach italien n'est jamais parvenu à arracher la victoire en concédant le match nul à deux reprises pour deux défaites : la première en 1/16ème de finale de Coupe de France et la dernière vendredi soir pour le compte de la 15ème journée de Ligue 1 (0-1).

Benatia et De Zerbi devaient se rendre ensemble en Belgique après le match à Lille Roberto De Zerbi était donc à Lille à la Decathlon Arena en début de week-end. Le projet initial du technicien italien était d'aller chercher un résultat dans le Nord avant de franchir la frontière belge avec Medhi Benatia dans l'optique de rejoindre la banlieue bruxelloise pour superviser la rencontre entre l'Union Saint-Gilloise (prochain adversaire de l'OM en Ligue des champions mardi prochain) et La Gantoise samedi (1-1).