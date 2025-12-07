De Zerbi abandonne, c'est la crise à l'OM !

Entraîneur fédérateur et souvent survolté tant dans sa zone technique que dans le vestiaire de l'OM comme l'attestait le documentaire Sans ne jamais rien lâcher en immersion dans le quotidien du club marseillais, Roberto De Zerbi a été bien moins inspiré vendredi soir après la défaite sur le terrain du LOSC (0-1). La Provence livre des coulisses qui en disent long de son bref discours d'après-match...
Tout allait bien à Marseille avec trois succès consécutifs glanés face au Stade Brestois (3-0), sur la pelouse de l'OGC Nice (5-1) et au Vélodrome dans une grande soirée européenne contre Newcastle (2-1). Néanmoins, en l'espace d'une semaine, le château de cartes s'est effondré avec un premier nul concédé dans les derniers instants de la rencontre au cours de la réception du Toulouse FC le samedi 29 novembre (2-2) ainsi qu'une défaite survenue à la Decathlon Arena du LOSC vendredi (1-0).
De Zerbi a perdu sa voix à Lille
A Lille, l'OM a proposé une « bouillie » de football comme le rédige La Provence dans ses colonnes du jour. Roberto De Zerbi avait aligné un 3-4-3 qui a été tout sauf efficace face à l'effectif de Bruno Génésio. Ethan Mbappé, titularisé, a cueilli à froid l'Olympique de Marseille, laissant sans voix Roberto De Zerbi. Score final : 1 but à 0 en faveur des locaux.
«Ca ne sert à rien de parler, parfois il vaut mieux se taire»
La Provence fait état d'un coup de massue asséné à Roberto De Zerbi qui trouve toujours quelque chose à dire à ses joueurs dans la victoire comme dans la défaite. Cette fois-ci, après une première contre-performance une semaine plus tôt face au TFC, l'entraîneur de l'OM a lâché cette phrase avant de quitter le vestiaire. « Ca ne sert à rien de parler, parfois il vaut mieux se taire ». C'est chaud à l'Olympique de Marseille qui se déplacera à l'Union Saint-Gilloise mardi avant de recevoir l'AS Monaco dimanche prochain.