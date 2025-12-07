De Zerbi abandonne, c'est la crise à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entraîneur fédérateur et souvent survolté tant dans sa zone technique que dans le vestiaire de l'OM comme l'attestait le documentaire Sans ne jamais rien lâcher en immersion dans le quotidien du club marseillais, Roberto De Zerbi a été bien moins inspiré vendredi soir après la défaite sur le terrain du LOSC (0-1). La Provence livre des coulisses qui en disent long de son bref discours d'après-match...

Tout allait bien à Marseille avec trois succès consécutifs glanés face au Stade Brestois (3-0), sur la pelouse de l'OGC Nice (5-1) et au Vélodrome dans une grande soirée européenne contre Newcastle (2-1). Néanmoins, en l'espace d'une semaine, le château de cartes s'est effondré avec un premier nul concédé dans les derniers instants de la rencontre au cours de la réception du Toulouse FC le samedi 29 novembre (2-2) ainsi qu'une défaite survenue à la Decathlon Arena du LOSC vendredi (1-0).

De Zerbi a perdu sa voix à Lille A Lille, l'OM a proposé une « bouillie » de football comme le rédige La Provence dans ses colonnes du jour. Roberto De Zerbi avait aligné un 3-4-3 qui a été tout sauf efficace face à l'effectif de Bruno Génésio. Ethan Mbappé, titularisé, a cueilli à froid l'Olympique de Marseille, laissant sans voix Roberto De Zerbi. Score final : 1 but à 0 en faveur des locaux.