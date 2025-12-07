OM : Benjamin Pavard prêt à tout arrêter, «il en a marre» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il fêtera ses 30 ans le 28 mars prochain, Benjamin Pavard ne devrait pas s’éterniser sur les terrains. Son père ne le voit pas jouer jusqu’à ses 40 ans comme peut le faire Cristiano Ronaldo et avoue que le défenseur de l’OM peut parfois être usé par sa carrière et le monde du football.

Benjamin Pavard a encore le temps d’y penser, mais selon son père, on ne devrait pas le voir sur les terrains jusqu’à 40 ans. Si des joueurs comme Luka Modric ou Cristiano Ronaldo continuent d‘évoluer au plus haut niveau une fois passé la quarantaine, Frédéric Pavard ne pense pas que cela sera le cas du joueur de l’OM.

Le père de Pavard ne le voit pas jouer jusqu’à 40 ans « Non, je pense pas. Il faudra voir au niveau de sa santé s'il n'a pas de blessures. Peut-être finira-t-il dans un petit club pour prendre du plaisir ? Ce sera en fonction des opportunités. Avec aussi la possibilité d'intégrer un staff à un moment donné », a confié le père de Benjamin Pavard, dans un entretien accordé à Eurosport.