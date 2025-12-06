De Zerbi : Le clash annoncé avec les joueurs de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a pointé du doigt la responsabilité de Roberto De Zerbi après la défaite de l’OM sur la pelouse du LOSC (1-0) vendredi soir, Daniel Riolo n’a pas écarté celle des joueurs. Pas convaincu par le changement de système du technicien italien, l’éditorialiste de RMC estime en revanche qu’il doit mettre son groupe face à sa responsabilité.

« Très énervé » par le visage affiché par son équipe vendredi soir contre le LOSC (1-0), Roberto De Zerbi a assumé sa « part de responsabilité », mais n’a pas écarté celle de ses joueurs. « Tout le monde doit prendre la sienne, si tu veux jouer à l'OM, et je l'ai toujours dit, tu dois être compétitif, pas un jour oui et un jour non. Sinon, il faut baisser un peu les attentes qu’on a et dire qu’on n’a pas le potentiel pour faire ça sur tous les matchs. »

« L'écart de sprints entre l'OM et le LOSC, c'était du simple au double » « Je n’aime pas ces changements de système permanents et c’est forcément une piste de se dire que ça peut perturber les joueurs », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC à propos du changement de système de Roberto De Zerbi, avant d’aller dans le sens de l’entraîneur de l’OM qui, selon lui, doit mettre ses joueurs face à leur responsabilité.