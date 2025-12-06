De Zerbi : Le clash annoncé avec les joueurs de l’OM !

S’il a pointé du doigt la responsabilité de Roberto De Zerbi après la défaite de l’OM sur la pelouse du LOSC (1-0) vendredi soir, Daniel Riolo n’a pas écarté celle des joueurs. Pas convaincu par le changement de système du technicien italien, l’éditorialiste de RMC estime en revanche qu’il doit mettre son groupe face à sa responsabilité.
« Très énervé » par le visage affiché par son équipe vendredi soir contre le LOSC (1-0), Roberto De Zerbi a assumé sa « part de responsabilité », mais n’a pas écarté celle de ses joueurs. « Tout le monde doit prendre la sienne, si tu veux jouer à l'OM, et je l'ai toujours dit, tu dois être compétitif, pas un jour oui et un jour non. Sinon, il faut baisser un peu les attentes qu’on a et dire qu’on n’a pas le potentiel pour faire ça sur tous les matchs. »
« L'écart de sprints entre l'OM et le LOSC, c'était du simple au double »
« Je n’aime pas ces changements de système permanents et c’est forcément une piste de se dire que ça peut perturber les joueurs », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC à propos du changement de système de Roberto De Zerbi, avant d’aller dans le sens de l’entraîneur de l’OM qui, selon lui, doit mettre ses joueurs face à leur responsabilité.
« Il doit également mettre les joueurs face à un miroir et à leur responsabilité »
« À un moment dans le match, l'écart de sprints entre l'OM et le LOSC, c'était du simple au double. Là, c'est qu'il y un problème. Là, on est en train de parler d'investissement personnel. C'est pour ça que De Zerbi était en train de dire qu'il ne comprend pas pourquoi et qu'il veut bien endosser la responsabilité parce qu'il est coach, mais il doit également mettre les joueurs face à un miroir et à leur responsabilité en leur disant : "mais qu'est ce que vous avez foutu ? Expliquez-moi pourquoi vous n'avez pas couru. Expliquez-moi pourquoi il n'y avait pas de mouvement, pourquoi la seule action dans un match pareil, c'est une chevauchée de 50-60 mètres de Greenwood". Ça aurait été un but fantastique, mais ça n'aurait pas dissimulé un niveau mauvais. Attention, ce soir, c'est mauvais, mais contre Toulouse et Angers c'était moyen. Contre Newcastle, c'était l'oasis dans le désert, mais c'est pas une bonne période pour l'OM », a ajouté Daniel Riolo.