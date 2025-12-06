OM : «C'est le pire», De Zerbi enrage !

Axel Cornic

Rien ne va plus à l’Olympique de Marseille, après la défaite face au LOSC en ouverture de la 15e journée de Ligue 1 (1-0). Une semaine après avoir laissé s’échapper la place de leader du Championnat, le club phocéen a signé une très mauvaise opération, avec le RC Lens et le Paris Saint-Germain qui pourrait bien prendre une large avance.

Décidément, ce n’est pas la bonne période pour les Marseillais. Après avoir signé quelques belles prestations en Ligue 1 au cours du mois de novembre, l’OM est retombé dans ses travers avec un seul points en deux matchs. Et le dernier fait particulièrement mal, avec une défaite sur la pelouse de Lille.

« Si tu veux jouer à l'OM, tu dois être compétitif tous les jours » Evidemment, Roberto De Zerbi était très remonté après cette rencontre, avec un gros coup de gueule poussé en conférence de presse. « Je suis très énervé, je ne m'attendais pas à une telle prestation, mauvaise, mauvaise, mauvaise. Si tu veux jouer à l'OM, et je l'ai toujours dit, tu dois être compétitif tous les jours, pas un jour oui et un jour non » a déclaré le coach de l’OM.