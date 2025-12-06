Un joueur de l’OM effraie De Zerbi, c’est «catastrophique» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Souvent irréprochable et décisif, Geronimo Rulli a été fautif vendredi soir sur le but d’Ethan Mbappé qui a permis au LOSC de s’imposer face à l’OM (1-0). S’il donne parfois des sueurs froides à Roberto De Zerbi sur ses relances, l’international argentin a cette fois-ci été coupable d’une erreur grosse erreur d’appréciation.

Décidément, le stade Pierre Mauroy ne réussit pas à Geronimo Rulli. Déjà fautif la saison dernière en offrant l’égalisation (1-1), l’international argentin a de nouveau commis une erreur vendredi soir, lors du déplacement de l’OM sur la pelouse du LOSC. Coupable d’une sortie approximative sur un long ballon de Nabil Bentaleb, il a permis à Ethan Mbappé d’inscrire le seul but de la rencontre (1-0).

« Rulli, tu peux quand même dire quand il n'est pas bon » « Rulli, tu peux quand même dire quand il n'est pas bon. Et ça lui arrive parfois d'être approximatif dans ses relances. Même De Zerbi dit qu'il lui fait souvent peur, qu'il le fait frissonner », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. En effet, Roberto De Zerbi avouait jeudi en conférence de presse que Geronimo Rulli le fait parfois « un peu suer dans les relances, mais je veux que les joueurs essayent. Je ne veux pas qu’on ne fasse jamais d’erreur. S’ils se trompent, c’est à moi d’assumer. Ils doivent tenter. »