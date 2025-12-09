Officiel : L'OM annonce deux renforts !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'OM de Pablo Longoria va se frotter à l'Union Saint-Gilloise à l'extérieur. Pour cette sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi peut compter sur le retour de deux joueurs de son effectif : Pierre-Emile Højbjerg et Ulisses Garcia.

Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM de Pablo Longoria a rendez-vous avec l'Union Saint-Gilloise au Lotto Park d'Anderlecht. Alors que cette rencontre est programmée ce mardi soir, le club phocéen a officialisé la liste des joueurs convoqués par Roberto De Zerbi sur son compte X.

RUSG-OM : Le groupe marseillais est sorti Ce mardi matin, l'OM a communiqué son groupe pour le déplacement sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Roberto De Zerbi peut afficher un large sourire, et ce, parce qu'il a pu rappeler deux joueurs : Ulisses Garcia et Pierre-Emile Højbjerg.