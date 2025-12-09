Pavard : Coup de théâtre à l'OM !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'OM de Pablo Longoria se déplace sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Pour cette sixième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, Roberto De Zerbi prépare deux surprises. En effet, le coach de l'OM devrait laisser à la fois Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard sur le banc des remplaçants au coup d'envoi.

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'est attaché les services de Benjamin Pavard. En effet, le club phocéen a conclu le prêt avec option d'achat de l'international français, ayant réussi à faire plier la direction de l'Inter.

OM : De Zerbi va remodeler sa défense Depuis le début de cette saison, Benjamin Pavard a été titularisé à tous les matchs de Ligue des Champions de l'OM. Toutefois, le défenseur central de 29 ans ne devrait pas être aligné d'entrée ce mardi soir contre l'Union Saint-Gilloise, et ce, pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en C1.