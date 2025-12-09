Un ex de l’OM en prison : Le verdict est tombé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a un an de cela, Joey Barton tenait des propos offensants et haineux à l’encontre de femmes qui commentaient des matchs de football. Le tribunal de Liverpool a rendu son verdict ce lundi par le biais de la condamnation suivante : six mois de prison avec sursis. Mais ce n’est pas tout. Explications.

Depuis 2017 et son passage à Burnley, Joey Barton a mis un terme à sa carrière de footballeur. L’ancien milieu de terrain de Newcastle et Manchester City, avec une pige à l’OM en 2012/2013, n’a cessé de suivre le football depuis qu’il a raccroché les crampons. Avec des avis tranchés sur des joueurs, mais aussi sur des commentateurs. En 2024, Barton publiait des messages haineux sur les réseaux sociaux à l’encontre de Lucy Ward et d’Eni Aluko.

Barton insulte de manière virulente des commentatrices en Angleterre Joey Barton comparait les deux femmes à deux tueurs en série de Grande-Bretagne. « Fred et Rose West du commentaire footballistique » A ses yeux, Lucy Ward et Eni Aluko sont simplement en place pour « cocher des cases. La DEI (diversité, équité et inclusion) est une foutaise. Discrimination positive. Tout ça grâce au mouvement BLM (Black Lives Matter) et à l’affaire George Floyd ».