Transfert avec Lamine Yamal : Le PSG reçoit une réponse cash !

Pierrick Levallet

Conscient des limites de son effectif, notamment dans le secteur offensif, le PSG ne serait pas contre offrir un nouvel attaquant à Luis Enrique. Le club de la capitale garderait notamment un œil sur Marcus Rashford, qui flambe au FC Barcelone. L’international anglais aurait toutefois fait savoir à Manchester United qu’il ne souhaitait être vendu qu’à la formation blaugrana pour continuer à jouer avec Lamine Yamal.

L’été prochain, un nouvel attaquant pourrait débarquer au PSG. Le club de la capitale ne serait pas opposé à l’idée d’offrir un nouvel élément offensif à Luis Enrique. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués, comme ceux de Julian Alvarez et de Serhou Guirassy. Mais les dirigeants parisiens garderaient également un œil sur Marcus Rashford.

Le PSG surveille Marcus Rashford... Prêté par Manchester United, l’international anglais s’est plutôt bien relancé du côté du FC Barcelone (6 buts et 10 passes décisives en 20 matchs). Le club catalan douterait toutefois d’être en mesure de lever l’option d’achat de 30M€ incluse dans le deal à cause de sa situation financière. Les Red Devils auraient toutefois l’opportunité de vendre Marcus Rashford à une autre équipe, comme le PSG.