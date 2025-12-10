Une star s'en va : Panique à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Olympique de Marseille, le divorce entre Adrien Rabiot et le club a été prononcé à la fin du dernier mercato estival en raison d'une bagarre où l'international français a été le protagoniste. Ce qui a privé Roberto De Zerbi d'un leader en la personne de Rabiot qui n'a pas été remplacé au grand dam de Florent Gautreau.

Le 15 août 2025 peut être le synonyme du jour où tout a basculé concernant la relation entre l'OM et Adrien Rabiot. Au bout d'une année de collaboration, les chemins des deux parties se sont séparés en raison d'une altercation entre l'international et Jonathan Rowe dans le vestiaire de Rennes dans la foulée d'une défaite au Roazhon Park (0-1).

«J’ai parlé du départ de Rabiot en disant que c’était une grosse perte pour le vestiaire de l’OM» Résultat, l'OM a vendu Adrien Rabiot à l'AC Milan et Jonathan Rowe à Bologne. Le leadership dont faisait preuve le joueur formé au PSG dans la vie de groupe de l'Olympique de Marseille fait défaut au vestiaire de Roberto De Zerbi d'après Florent Gautreau. « Je pense qu’à Marseille, on a réclamé des coachs puissants. Et là, on a un coach presque trop puissant. Comme on l’a vu dans le doc ultra présent, quand ça ne va pas c’est aussi lui qui dit je peux servir de fusible. J’ai parlé du départ de Rabiot en disant que c’était une grosse perte pour le vestiaire de l’OM ».