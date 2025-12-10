PSG - 30M€ : Un transfert de rêve annoncé à l’étranger !

Pierrick Levallet

En quête de renforts dans le secteur offensif, le PSG a ressorti un vieux dossier du tiroir. Le club de la capitale suivrait en effet la situation de Marcus Rashford de près. L’international anglais brille au FC Barcelone, où il rêvait de jouer. Le club catalan devrait d’ailleurs lever l’option d’achat incluse dans le deal passé avec Manchester United.

Le FC Barcelone va garder Marcus Rashford ? Mais comme le rapporte TEAMtalk, le FC Barcelone a l’opportunité de conserver Marcus Rashford à l’issue de la saison en levant son option d’achat de 30M€ incluse dans le deal avec Manchester United. L’attaquant de 28 ans a toujours rêvé de porter les couleurs blaugrana, et au vu de ses prestations, les dirigeants catalans devraient chercher à garder l’Anglais.