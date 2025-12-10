PSG - Clash avec Luis Enrique : Une star va se venger ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un sacre de champion d’Europe, le premier de l’histoire du PSG en Ligue des champions. Et pourtant, malgré son impact dans cette campagne victorieuse, Gianluigi Donnarumma a pris la porte à l’intersaison. Luis Enrique recherchait un gardien avec d’autres caractéristiques que celles de l’Italien qui a émigré à Manchester City. Erling Braut Haaland annonce la revanche de Donnarumma.

Quelques semaines seulement après le sacre du PSG en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma apprenait que sa prolongation de contrat au sein du club champion d’Europe allait tomber à l’eau en raison du retrait du Paris Saint-Germain des négociations. La faute notamment au souhait de Luis Enrique d’emprunter un autre chemin au poste de gardien de but. L’entraîneur espagnol cultivait le désir de s’appuyer sur un portier disposant d’un meilleur jeu au pied.

Donnarumma contraint de troquer la tunique du PSG pour celle de Manchester City En ce sens, Lucas Chevalier a été recruté pour 40M€ hors bonus et a poussé Gianluigi Donnarumma vers la porte à son arrivée du LOSC. Direction Manchester City pour le gardien de la sélection italienne qui a l’occasion de faire mentir Luis Enrique et le PSG chez les Skyblues du point de vue d’Erling Braut Haaland.