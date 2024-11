Équipe de France : Mbappé répond à Deschamps !

Pierrick Levallet

Absent du rassemblement d’octobre, Kylian Mbappé ne sera pas non plus présent en équipe de France en novembre. Didier Deschamps a décidé de se passer de ses services pour les matchs contre Israël (14 novembre) et l’Italie (17 novembre) et avait expliqué son choix. L’attaquant du Real Madrid lui a d’ailleurs répondu.

Nommé capitaine de l’équipe de France après la retraite internationale d’Hugo Lloris, Kylian Mbappé va manquer son deuxième rassemblement consécutif. Absent en octobre après avoir prétexté une blessure, le champion du monde 2018 n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour les matchs contre Israël (14 novembre) et l’Italie (17 novembre). Le sélectionneur des Bleus avait d’ailleurs justifié sa décision devant la presse.

Le Real Madrid réserve une surprise à Kylian Mbappé ? https://t.co/aabcDLYJqi pic.twitter.com/yKVryalwLe — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Deschamps «assume» l'absence de Mbappé en équipe de France

« Ce que je peux vous dire, c’est que Kylian voulait venir. C’est ma décision, c’est mieux comme ça. J’assume cette décision-là. C’est ma responsabilité » avait notamment expliqué Didier Deschamps après l’annonce de sa liste. Kylian Mbappé va donc avoir du temps libre, puisqu’il ne rejouera pas avec le Real Madrid avant le 24 novembre.

Mbappé prépare du lourd avec le Real Madrid

L’attaquant de 25 ans n’aurait toutefois pas prévu de rien faire. Comme le rapporte MARCA, Kylian Mbappé compte profiter du fait qu’il n’a pas été convoqué en équipe de France pour travailler de son côté pendant la trêve. L’international français veut mettre fin rapidement à ses galères de la première partie de saison au Real Madrid afin de retrouver au plus vite la sélection. Didier Deschamps sait donc à quoi s’en tenir. À voir maintenant si les efforts de Kylian Mbappé finiront par payer.