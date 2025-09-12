Mbappé, la promesse qui annonce du lourd

Pierrick Levallet

Si Kylian Mbappé a quitté le Real Madrid en septembre pour honorer ses fonctions en équipe de France, Vinicius Jr a quant à lui eu la chance de rester dans la capitale espagnole. Le Brésilien a pu profiter de la trêve internationale pour se remettre en forme. Les Merengue auraient d’ailleurs promis que l’ailier de 25 ans était désormais prêt.

En ce mois de septembre, Kylian Mbappé a dû honorer ses fonctions de capitaine de l’équipe de France. Vinicius Jr, lui, a été exempté de trêve internationale. Carlo Ancelotti ne l’a pas convoqué avec le Brésil. L’ailier de 25 ans a donc pu en profiter pour se reposer et se remettre d’aplomb physiquement après une saison 2024-2025 éreintante tant physiquement que mentalement.

Vinicius Jr s'est remis d'aplomb pendant la trêve internationale Comme le rapporte AS, le Real Madrid aurait ainsi établi un plan spécifique pour que Vinicius Jr reprenne l’exercice 2025-2026 au top de ses capacités. L’international auriverde se serait remis les idées en place et aurait récupéré physiquement. Il serait désormais prêt à épauler Kylian Mbappé de la meilleure façon qui soit. C’est en tout cas ce que l’on promet du côté du Real Madrid.