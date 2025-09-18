Malédiction confirmée au LOSC : Olivier Giroud n'y échappe pas !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'un des gros coups du mercato en Ligue 1. En effet, Olivier Giroud a fait son grand retour en France en s'engageant avec le LOSC où il réussit d'ailleurs un début de saison plutôt abouti. Malgré tout, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France n'échappe pas à la malédiction qui a frappé les derniers numéros 9 lillois.

C'était l'été des champions du monde 2018 en Ligue 1 ! Et pour cause, quatre d'entre eux sont revenus à savoir Paul Pogba (AS Monaco), Florian Thauvin (RC Lens), Benjamin Pavard (OM) et Olivier Giroud (LOSC). Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a d'ailleurs réalisé des débuts convaincants à Lille.

Giroud victime de la malédiction des 9 à Lille Néanmoins, Olivier Giroud n'échappe pas à la malédiction des numéros 9 du LOSC. En effet, Loïc Rémy en 2018 et Jonathan David en 2020 avaient tous les deux ratés leur premier penalty à Lille. Tout comme le champion du monde 2018 qui avait propulsé le ballon au dessus des buts de l'AS Monaco le 24 août dernier. Sans conséquence puisque les Dogues s'étaient tout de même imposés (1-0).