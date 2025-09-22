LOSC : « Plus le niveau pour la Ligue 1 », les anciens prennent cher !

La rédaction

Le LOSC a lourdement chuté dans le derby contre Lens (3-0). Une prestation inquiétante qui a mis en lumière une défense dépassée, sévèrement critiquée par Maxime Chanot sur RMC

Le LOSC a été surclassé ce week-end contre Lens dans le derby. Une défaite (3-0) qui a mis en lumière les faiblesses de l'équipe de Bruno Genesio, en défense. Invité de RMC, l’ancien défenseur Maxime Chanot n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer la charnière lilloise, pointant du doigt : Chancel Mbemba et Aïssa Mandi.

Chanot allume Mbemba et Mandi Sans son international brésilien Alexsandro, blessé, la défense lilloise a pris l’eau contre Lens ce week-end. Pour Maxime Chanot, La défense lilloise a été surclassée : « J’ai envie de parler de la défense lilloise, qui a beaucoup manqué. Les absences se sont clairement fait sentir », a-t-il lâché au micro de RMC. Avant de s’en prendre directement aux deux anciens : « (Chancel) Mbemba, c’était une catastrophe, et (Aïssa) Mandi, avec lequel j’ai été formé et que je connais bien, c’était compliqué. Ce ne sont plus des joueurs qui ont le niveau de la Ligue 1 ».