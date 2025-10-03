Transfert au PSG : Il confirme un malaise !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2022, Fabian Ruiz a quitté Naples pour rejoindre le PSG. Aujourd’hui homme fort du schéma de Luis Enrique, l’Espagnol a fait l’objet de nombreuses critiques lors de ses premiers mois avec le club de la capitale. Il faut dire que Fabian Ruiz a eu énormément de mal à se faire à sa nouvelle vie à Paris comme il l’a expliqué.

Avec Vitinha et Joao Neves, Fabian Ruiz forme aujourd’hui peut-être le meilleur milieu de terrain d’Europe. L’Espagnol est complètement métamorphosé avec le PSG. Impressionnant actuellement, l’ancien de Naples a longtemps été décrié pour ses performances avec le PSG. La faute à une adaptation difficile pour Fabian Ruiz ?

« J’ai eu un peu de mal à m’adapter au club, à la ville et à la Ligue 1 » Au PSG, tout n’a donc pas été tout rose pour Fabian Ruiz. Un malaise à propos duquel l’Espagnol, arrivé en 2022 en provenance de Naples, a fait savoir pour So Foot : « La première saison n’a pas été très bonne, sur le plan personnel comme sur le plan collectif. J’ai eu un peu de mal à m’adapter au club, à la ville et à la Ligue 1. J’ai fini par jouer presque tous les matchs, mais au début, j’ai rencontré certaines difficultés ».