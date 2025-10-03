Transfert au PSG : Il confirme un malaise !

A l’été 2022, Fabian Ruiz a quitté Naples pour rejoindre le PSG. Aujourd’hui homme fort du schéma de Luis Enrique, l’Espagnol a fait l’objet de nombreuses critiques lors de ses premiers mois avec le club de la capitale. Il faut dire que Fabian Ruiz a eu énormément de mal à se faire à sa nouvelle vie à Paris comme il l’a expliqué.
Avec Vitinha et Joao Neves, Fabian Ruiz forme aujourd’hui peut-être le meilleur milieu de terrain d’Europe. L’Espagnol est complètement métamorphosé avec le PSG. Impressionnant actuellement, l’ancien de Naples a longtemps été décrié pour ses performances avec le PSG. La faute à une adaptation difficile pour Fabian Ruiz ?
« J’ai eu un peu de mal à m’adapter au club, à la ville et à la Ligue 1 »
Au PSG, tout n’a donc pas été tout rose pour Fabian Ruiz. Un malaise à propos duquel l’Espagnol, arrivé en 2022 en provenance de Naples, a fait savoir pour So Foot : « La première saison n’a pas été très bonne, sur le plan personnel comme sur le plan collectif. J’ai eu un peu de mal à m’adapter au club, à la ville et à la Ligue 1. J’ai fini par jouer presque tous les matchs, mais au début, j’ai rencontré certaines difficultés ».
« Avec l’arrivée de Luis Enrique, tout est allé mieux »
Pour Fabian Ruiz, tout est finalement rentré dans l’ordre grâce à l’arrivée de Luis Enrique à l’été 2023. « Avec l’arrivée de Luis Enrique, tout est allé mieux. On se connaissait déjà grâce à la sélection, je savais comment il aimait jouer et je correspondais bien à son style de jeu. Avoir le ballon me fait du bien », a expliqué le milieu du PSG.