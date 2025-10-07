Kvaratskhelia part en Espagne : La surprise qui ne va pas plaire au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une nouvelle trêve internationale de tous les dangers pour le PSG qui enchaîne les blessures ces derniers mois. Plusieurs joueurs importants ont été laissés à Paris par leur sélection nationale, mais ce ne sera pas le cas de Khvicha Kvaratskhelia qui devrait bel et bien rejoindre Alicante où la Géorgie est en stage avant d'affronter l'Espagne.

Compte tenu des nombreuses blessures depuis le début de saison, le PSG espérait probablement que les sélectionneurs se montrent compréhensifs et laissent au repos plusieurs joueurs. C'est le cas pour Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves, Fabian Ruiz ou Marquinhos, mais également Bradley Barcola et Senny Mayulu, dont les blessures n'étaient pas connues.

Kvaratskhelia finalement retenu par Sagnol En revanche, Willy Sagnol aurait bel et bien décidé de s'appuyer sur sa star pour les prochaines échéances de la Géorgie. Selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, Khvicha Kvaratskhelia devrait bien rejoindre la sélection géorgienne en stage à Alicante avant le déplacement à Elche pour affronter l’Espagne. Un rendez-vous crucial dans la course à la qualification pour la Coupe du monde.